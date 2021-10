A mezzogiorno suonano le campane | rimettete gli orologi

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 ottobre 2021) – Ogni giorno, tutti i giorni, alea ricordo della battaglia di Lepanto. Se fermi dieci persone in strada e gli chiedi: Perchéle? Risposte: Mah, forse perché la gente va in pausa pranzo… Forse per rimettere gli… Forse per chiamare la gente alla messa… Della battaglia di Lepanto, quella del 7 ottobre 1571, che ha salvato l’occidente dall’occupazione turca, che ha salvato la civiltà occidentale, che vi permette oggi di vivere liberi, nessuno sa niente. (Ard)