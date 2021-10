A Firenze c’è Lumen il Laboratorio Urbano Mensola (Di sabato 9 ottobre 2021) Uno spazio condiviso che educa alla socialità tutti coloro che vogliono vedere rifiorire la città in cui vivono. È Lumen – Laboratorio Urbano Mensola, il nuovo polo di sperimentazione culturale fiorentino, che nasce in una delle aree naturali protette di maggiore interesse naturalistico e paesaggistico del Comune di Firenze, il Parco del Mensola. Lumen si trova in via del Guarlone 25. Il progetto costituisce un unicum a carattere giuridico ed ha l’ambizione di diventare un modello replicabile a livello nazionale: si tratta infatti di uno stabile di proprietà pubblica, precedentemente in alienazione, concesso in comodato d’uso gratuito per trent’anni in cambio della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e del terreno. Un percorso che combina un dialogo ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 9 ottobre 2021) Uno spazio condiviso che educa alla socialità tutti coloro che vogliono vedere rifiorire la città in cui vivono. È, il nuovo polo di sperimentazione culturale fiorentino, che nasce in una delle aree naturali protette di maggiore interesse naturalistico e paesaggistico del Comune di, il Parco delsi trova in via del Guarlone 25. Il progetto costituisce un unicum a carattere giuridico ed ha l’ambizione di diventare un modello replicabile a livello nazionale: si tratta infatti di uno stabile di proprietà pubblica, precedentemente in alienazione, concesso in comodato d’uso gratuito per trent’anni in cambio della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e del terreno. Un percorso che combina un dialogo ...

DarioNardella : Victor, André-Frank, Kalidou: a nome di #Firenze vi chiedo scusa. Chi ieri ha offeso i calciatori del @sscnapoli al… - clorgu : Eh, c'è modo e modo. L'italiano che emerge in me a Firenze è uno dei modi dell'altrove; come dire che Firenze è est… - rositauau : RT @ParoleOstili: ??| @Findomestic entra a far parte della nostra community, con la firma al Manifesto della comunicazione non ostile. A F… - Daniela35217452 : @Graziana_McLove @MarisaCarion da Firenze lo ha fatto e mi ringraziava del fatto dandomi del lei e io ???????????????h… - Ali_jax_hiphop : @ujkivetmuar E mi sa che c'è pure qualcosa che nn va con Firenze (?)?? -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze c’è Festival, barra dritta su IT.A.CÀ, ritorno alla città diversa e dimenticata Stamptoscana