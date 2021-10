58 anni fa la tragedia del Vajont, cosa accadde il 9 ottobre del 1963 (Di sabato 9 ottobre 2021) Erano le 22.45 del 9 ottobre 1963, quando cinquantotto anni fa, nel nuovo bacino idroelettrico artificiale del torrente Vajont, una frana si staccò dal monte Toc e precipitò nel lago tra il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto. La conseguente massa di acqua alta 200 metri tracimò, coinvolgendo i paesi di Longarone, Erto e Casso. LEGGI L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Erano le 22.45 del 9, quando cinquantottofa, nel nuovo bacino idroelettrico artificiale del torrente, una frana si staccò dal monte Toc e precipitò nel lago tra il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto. La conseguente massa di acqua alta 200 metri tracimò, coinvolgendo i paesi di Longarone, Erto e Casso. LEGGI L'articolo proviene da Inews.it.

DPCgov : #9ottobre 1963, la tragedia del #Vajont. Una frana si stacca dal monte Toc e precipita nel bacino artificiale sotto… - matteosalvinimi : Una preghiera per le vittime della tragedia del Vajont, avvenuta 58 anni fa. In una notte, per colpa della stupidit… - zaiapresidente : ?? Cinquantotto anni fa, la notte del 9 ottobre 1963, si verificò la tragedia del Vajont, che causò quasi 2000 mort… - bizcommunityit : Vajont 58 anni fa, la tragedia che cambiò il Paese - Teresatherry0 : No, daiiiii.... Spiace : Tragedia a Fossano, mamma di tre figli muore d’infarto a 44 anni. -