12 Paesi dell'Ue chiedono soldi per muri anti - migranti. Bruxelles: 'Sì, ma non con fondi europei' (Di sabato 9 ottobre 2021) La commissaria agli Affari interni Johannson ricorda che i fondi sull'immigrazione sono pochi perché gli stessi Stati membri hanno deciso di tagliarli Leggi su tg.la7 (Di sabato 9 ottobre 2021) La commissaria agli Affari interni Johannson ricorda che isull'immigrazione sono pochi perché gli stessi Stati membri hanno deciso di tagliarli

Advertising

matteosalvinimi : Ho chiesto al Presidente Draghi che la durata dei tamponi salga da 48 a 72 ore, come previsto dagli altri Paesi eur… - AngeloCiocca : Dodici Paesi europei chiedono di FINANZIARE muri anti-#migranti alle frontiere. Anche loro brutti e cattivi?? O for… - TomaszLysiak : @EnricoLetta Ma lei sa, che la sentenza della corte costituzionale polacca definisce semplicemente che la legge del… - MaxCi65 : @l_angiolini temo siano solo questioni di geopolitica. Determinati paesi sono stati fatti entrare per sottrarli dal… - rosatoeu : Dodici Paesi dell'Ue chiedono barriere alle frontiere per bloccare i migranti. -