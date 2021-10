Zerocalcare, su Netflix il 17 novembre la serie fumetto (Di venerdì 8 ottobre 2021) Zerocalcare su Netflix. Il fumettista romano apprezzato per i suoi racconti approderà su Netflix con una serie dal titolo “Strappare lungo i bordi”. Michele Rech aveva annunciato l’uscita della seria già lo scorso inverno, ma allora poco si sapeva del progetto che stava portando avanti con il colosso dello streaming. Ora lo annuncia in un breve video di meno di un minuto in cui, con la solita ironia, scherza sui tempi lunghi del progetto e dà finalmente la data di uscita: il 17 novembre. Guarda il teaser QUI L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 8 ottobre 2021)su. Il fumettista romano apprezzato per i suoi racconti approderà sucon unadal titolo “Strappare lungo i bordi”. Michele Rech aveva annunciato l’uscita della seria già lo scorso inverno, ma allora poco si sapeva del progetto che stava portando avanti con il colosso dello streaming. Ora lo annuncia in un breve video di meno di un minuto in cui, con la solita ironia, scherza sui tempi lunghi del progetto e dà finalmente la data di uscita: il 17. Guarda il teaser QUI L'articolo proviene da Nuova Società.

