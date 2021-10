Zemmour pronto al sorpasso su Le Pen? Il derby nella destra francese (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il non-candidato Eric Zemmour sorpassa la candidata Marine Le Pen e può aprire un fronte nella destra sovranista e identitaria francese a sei mesi dalle elezioni presidenziali: è quanto rivela il più recente sondaggio Harris Interactive per la rivista Challenges, secondo cui Zemmour sarebbe al 17-18% contro il 15-16% di Marine Le Pen, che mai prima d’ora dal 2016 ad InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il non-candidato Ericsorpassa la candidata Marine Lee può aprire un frontesovranista e identitariaa sei mesi dalle elezioni presidenziali: è quanto rivela il più recente sondaggio Harris Interactive per la rivista Challenges, secondo cuisarebbe al 17-18% contro il 15-16% di Marine Le, che mai prima d’ora dal 2016 ad InsideOver.

