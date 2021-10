Zaytsev: 'Lavoro duro, in stile Zeman, per tornare al top' (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Sono a un terzo del percorso di riabilitazione e tra qualche giorno è in programma a Villa Stuart il controllo del 45° giorno per capire se si può iniziare a fare qualcosa di più dinamico, salti ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Sono a un terzo del percorso di riabilitazione e tra qualche giorno è in programma a Villa Stuart il controllo del 45° giorno per capire se si può iniziare a fare qualcosa di più dinamico, salti ...

Advertising

Gazzetta_it : .@zaytsev : “Lavoro duro, in stile Zeman, per tornare al top” #VcomeVolley - eugeniolube : RT @Gazzetta_it: .@zaytsev : “Lavoro duro, in stile Zeman, per tornare al top” #VcomeVolley - luthien70 : #Volley #Lube #Zaytsev @zaytsev “Lavoro per tornare e punto sui giovani” - gnomini : RT @Gazzetta_it: .@zaytsev : “Lavoro duro, in stile Zeman, per tornare al top” #VcomeVolley - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: .@zaytsev : “Lavoro duro, in stile Zeman, per tornare al top” #VcomeVolley -