Yat Siu | gli NFT ridefiniranno il nostro modo di conservare la cultura

Leggi su coinlist.me

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Le NFT fanno appello al bisogno umano dila, spiega il dirigente L'imprenditore tecnologico e investitore di Hong Kong, Yat Siu, ha detto la sua sui token non fungibili, dando consigli ai nuovi arrivati nel campo e spiegando come gli NFT si inseriscono nel movimento emergente per i diritti dei dati. In un'intervista con Cointelegraph, il co-fondatore e presidente di Animoca Brands, un'azienda leader nell'intrattenimento digitale, blockchain, gamification e intelligenza artificiale, ha spiegato che gli NFT cercano di capitalizzare il bisogno umano di "la" che esiste da sempre. “Descriviamo gli NFT come custodi della, perché incarnano un momento della storia”, ha dichiarato Siu, aggiungendo che l'essenza dell'arte è catturare la. Il ...