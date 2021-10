«X Factor 2021»: i primi Bootcamp, tra colpi di scena e la «perfidia» di Mika (Di venerdì 8 ottobre 2021) È scientificamente testato che, a ogni Bootcamp, lo spettatore medio di X Factor si alzi dal divano almeno un paio di volte. Il motivo? Esprimere meraviglia per il fatto che il cantante per cui tifava alle Audizioni non abbia sorprendentemente passato il turno. A questo giro è successo due volte: con Protto, il pianista che Manuel Agnelli ha ritenuto poco adatto all’idea che ha in mente di portare avanti per la composizione della sua squadra, e con Raffaella Scagliola, che Mika ha considerato troppo acerba – ha 16 anni – per proseguire la sua avventura all’interno del programma. I Bootcamp, si sa, sono il momento più delicato di X Factor, forse più degli Home Visit: mettono i giudici di fronte a cinque sedie che scottano e che li costringono a fare delle scelte sofferte di cui poi potrebbero anche pentirsi. Il gioco, però, ha le sue regole, e nessuno si è mai tirato indietro per questo. X Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le Audizioni Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 ottobre 2021) È scientificamente testato che, a ogni Bootcamp, lo spettatore medio di X Factor si alzi dal divano almeno un paio di volte. Il motivo? Esprimere meraviglia per il fatto che il cantante per cui tifava alle Audizioni non abbia sorprendentemente passato il turno. A questo giro è successo due volte: con Protto, il pianista che Manuel Agnelli ha ritenuto poco adatto all’idea che ha in mente di portare avanti per la composizione della sua squadra, e con Raffaella Scagliola, che Mika ha considerato troppo acerba – ha 16 anni – per proseguire la sua avventura all’interno del programma. I Bootcamp, si sa, sono il momento più delicato di X Factor, forse più degli Home Visit: mettono i giudici di fronte a cinque sedie che scottano e che li costringono a fare delle scelte sofferte di cui poi potrebbero anche pentirsi. Il gioco, però, ha le sue regole, e nessuno si è mai tirato indietro per questo. X Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le AudizioniX Factor 2021: le Audizioni

Advertising

infoitcultura : X Factor 2021, un talent show sempre più inclusivo. Boom di aspiranti concorrenti LGBTQ+ e antimachisti - infoitcultura : X Factor 2021, al via i BootCamp su Sky e NOW. Inizia la sfida tra i 4 giudici - infoitcultura : X Factor 2021, le anticipazioni della prima puntata dei Bootcamp - infoitcultura : X Factor 2021, chi è Raffaella Scagliola: l’abbiamo già vista in tv, ricordate dove? - infoitcultura : X Factor 2021: al via i Bootcamp stasera su Sky Uno e in streaming su Now -