Wizz Air apre la base all’aeroporto Marco Polo di Venezia

(Di venerdì 8 ottobre 2021)Air ha aperto (06-ott-2021) una nuovadi, che segna la sua settimain Italia dopo Milano Malpensa, Catania, Palermo, Bari, Napoli e Roma Fiumicino. La compagniarà adue A321neo per supportare il lancio di quattro destinazioni nazionali e 12 internazionali. Quali saranno i voli in partenza

VENEZIA -apre la sua settima base italiana , all' aeroporto Marco Polo di Venezia . Con 2 aeromobili Airbus A321neo in uno dei mercati aerei più importanti d'Italia, e con il lancio di 4 nuovi servizi ...ha annunciato l'apertura della sua settima base italiana, all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Con 2 aeromobili Airbus A321neo in uno dei mercati aerei più importanti d'Italia, e con il ...Quali sono i voli che wizzair effettuerà dalla nuova base all'aeroporto Marco Polo di Venezia? Ecco l'elenco e la frequenza dei voli previsti ...Wizz Air ha annunciato l'apertura della sua 7^ base italiana, all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Con 2 aeromobili Airbus A321neo in uno dei mercati aerei più importanti d'Italia, e con il lancio di ...