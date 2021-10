Whirlpool Napoli | al tavolo di Roma l' azienda conferma | «Licenziamenti il 15 ottobre»

(Di venerdì 8 ottobre 2021)di non voler allungare ulteriormente i tempi per la chiusura della procedura di licenziamento collettivo per il sito di: «siamo disponibili ad ascoltare proposte che...

Come sindacato abbiamo avanzato due richieste precise: achiediamo di spostare il termine del 15 ottobre per consentire un confronto effettivo sull'ipotesi di rilancio del sito di; ...conferma di non voler allungare ulteriormente i tempi per la chiusura della procedura di licenziamento collettivo per il sito di: 'siamo disponibili ad ascoltare proposte che ..."Il consorzio interessato a reindustrializzare il sito di Napoli, per costituirsi, ha bisogno di un lasso di tempo maggiore di quello scarsissimo messo a disposizione dalla procedura di licenziamento ...Il Governo sostenga la nostra richiesta di spostare la tagliola del 15 ottobre e confermi la presenza di Invitalia nel consorzio.