“Vuoi vedere mia figlia appena nata? Paga 15 dollari”. La star di TikTok travolta dalle polemiche: “Ho ricevuto minacce di morte, sono spaventata” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Vuoi vedere mia figlia appena nata? Paga 15 dollari”. Ed esplode la polemica. La protagonista di questa storia si chiama Zoe Laverne, e su TikTok è seguita da 21 milioni di persone. Insomma, è una vera star e dunque la nascita di Emersyn era molto attesa dalla sua community. Una volta nata, la piccola è stata mostrata avvolta nelle fasce. Per vederla in volto prima degli altri…dovevi Pagare! Ebbene sì signori, la star di TikTok ha chiesto 15 dollari per l’esclusiva della faccia della neonata. Chiaramente la scelta di Zoe ha creato un putiferio, e le critiche sono diventate migliaia. La diretta interessata ha spiegato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) “mia15”. Ed esplode la polemica. La protagonista di questa storia si chiama Zoe Laverne, e suè seguita da 21 milioni di persone. Insomma, è una verae dunque la nascita di Emersyn era molto attesa dalla sua community. Una volta, la piccola è stata mostrata avvolta nelle fasce. Per vederla in volto prima degli altri…dovevire! Ebbene sì signori, ladiha chiesto 15per l’esclusiva della faccia della neo. Chiaramente la scelta di Zoe ha creato un putiferio, e le critichediventate migliaia. La diretta interessata ha spiegato ...

Advertising

FQMagazineit : “Vuoi vedere mia figlia appena nata? Paga 15 dollari”. La star di TikTok travolta dalle polemiche: “Ho ricevuto min… - cazzonesobro : @S3RENDIPITYKOOK si se vuoi continuare a vedere - mariovittorio1 : @LiveSicilia Vuoi vedere che la colpa dei costo sulla sanità ricade sui no vax come li chiamano loro. - d_alessandra : @LucaFrassineti Vuoi vedere 100 ore di girato per ogni servizio del tg? - franco20351 : #tagada a Roma circolano istrici e cinghiali ma da voi siedono in poltrona ben altri animali che sporcano di più e… -

Ultime Notizie dalla rete : Vuoi vedere Bersani: 'Conte bastonato per niente'/ 'Sovranismo destra consente revival fascismo' ... rea di non aver pubblicamente preso le distanze dagli estremisti di destra: "Non si vuol far vedere che non li vuoi, in questo momento una parte del sovranismo in tutto il mondo ha consentito un ...

ROBERTA ILARIA GIUSTI, UOMINI E DONNE/ 'Di Luca mi fido. Volevo ringraziarlo...' ' Ho in testa solo lei e poi il contesto che ti costringe a non poterla vedere quando vuoi ti fa sentire la mancanza di quella persona', risponde il corteggiatore che poi vede anche l'esterna di ...

“Vuoi vedere mia figlia appena nata? Paga 15 dollari”. La star di TikTok travolta dalle polemiche:… Il Fatto Quotidiano Nations League: l'Italia va a caccia della terza piazza Sfumata la doppietta Europeo-Nations League, l'Italia va all'assalto del terzo posto contro il Belgio. Gli azzurri partono favoriti, per gli esperti di Sisal Matchpoint, a 2,15 rispetto al 3,30 dei 'D ...

... rea di non aver pubblicamente preso le distanze dagli estremisti di destra: "Non si vuol farche non li, in questo momento una parte del sovranismo in tutto il mondo ha consentito un ...' Ho in testa solo lei e poi il contesto che ti costringe a non poterlaquandoti fa sentire la mancanza di quella persona', risponde il corteggiatore che poi vede anche l'esterna di ...Sfumata la doppietta Europeo-Nations League, l'Italia va all'assalto del terzo posto contro il Belgio. Gli azzurri partono favoriti, per gli esperti di Sisal Matchpoint, a 2,15 rispetto al 3,30 dei 'D ...