Vitalizi agli ex deputati condannati Respinta la carica di De Lorenzo & C Infondati gli appelli per la restituzione dell’assegno Bocciati pure i ricorsi di Cito | Di Donato e Mastrantuono

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 8 ottobre 2021) A volte riprovano. Francesco De(nella foto), alias Sua Sanità, il pluri-ministro Pli condannato a 5 anni per corruzione e associazione a delinquere finalizzata al finanziamento illedel partito; Giancarlo, l’ex sindaco-sceriffo Msi di Taranto, 4 anni per concussione; Giulio Di, l’ex vicesegretario del Psi di Bettino Craxi, tre anni e quattro mesi per corruzione, e Raffaele, altro socialista napoletano, due anni e 10 mesi sempre per corruzione, hanno provato a farsi restituire il diritto alo e “ladelle somme trattenute” a partite dal 2015, cioè dalla delibera 131 che ha sospeso l’assegno aiin via definitiva (leggi l’articolo). Ma non ci sono riusciti. BUCO NELL’ACQUA. Respinti una ...