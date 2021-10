Virginia Stagni | «Come possiamo salvare il giornalismo di qualità nell’era digitale?»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 8 ottobre 2021) «Sono nata circondata dall’odore dell’inchiostro: da adolescente, aiutavo i miei genitori nella loro piccola agenzia di comunicazione. Ma, all’università, non ho scelto la via per me più scontata del giornalismo, bensì ho deciso di ritagliarmi la mia nicchia tra news e business»: con una laurea in Economia e Management alla Bocconi e un master in Media e Communications alla London School of Economics, conseguiti grazie a borse di studio, Virginia Stagni, proprio come le ha insegnato il padre, «si è sporcata le mani» per esplorare il cambiamento culturale all’interno dell’ecosistema dei media.