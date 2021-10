“Violenze e fascismo nel napoletano” del giornalista Antonio Ferrara (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sei appuntamenti dedicati alla lettura e agli autori. Al via oggi, al Museo Frac di Baronissi, la rassegna “I venerdì del libro” che vedrà protagonisti autori salernitani e non. Si parte con la presentazione del volume “Violenze e fascismo nel napoletano. Il caso di Castellammare di Stabia. Piazza Spartaco (1921-2021)” di Antonio Ferrara, redattore di Repubblica Napoli.. Venerdì 15 ottobre, a Baronissi ci sarà lo scrittore Paolo Romano, con il suo “Castello di Carta”, guida letteraria di Salerno, mentre il 22 ottobre sarà la volta del giornalista Gabriele Bojano con i “Favolosi ‘60”. Venerdì 29 ottobre, il cronista Lorenzo Peluso presenterà “Di là dal fiume. Il mio Afghanistan” e il 5 novembre il salotto letterario del Frac ospiterà “Hotel d’Angleterre”, secondo romanzo del salernitano ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sei appuntamenti dedicati alla lettura e agli autori. Al via oggi, al Museo Frac di Baronissi, la rassegna “I venerdì del libro” che vedrà protagonisti autori salernitani e non. Si parte con la presentazione del volume “nel. Il caso di Castellammare di Stabia. Piazza Spartaco (1921-2021)” di, redattore di Repubblica Napoli.. Venerdì 15 ottobre, a Baronissi ci sarà lo scrittore Paolo Romano, con il suo “Castello di Carta”, guida letteraria di Salerno, mentre il 22 ottobre sarà la volta delGabriele Bojano con i “Favolosi ‘60”. Venerdì 29 ottobre, il cronista Lorenzo Peluso presenterà “Di là dal fiume. Il mio Afghanistan” e il 5 novembre il salotto letterario del Frac ospiterà “Hotel d’Angleterre”, secondo romanzo del salernitano ...

Ultime Notizie dalla rete : Violenze fascismo Baronissi, al via la rassegna dei venerdì del libro: si inizia l'8 ottobre Baronissi . Al via la rassegna dedicata alla lettura al Museo Frac di Baronissi. Il primo incontro, in programma venerdì 8 ottobre, sarà dedicato alla presentazione del volume 'Violenze e fascismo nel napoletano. Il caso di Castellammare di Stabia. Piazza Spartaco (1921 - 2021)' di Antonio Ferrara, redattore di Repubblica Napoli. Con lui dialogheranno Alfonso Conte, docente ...

Baronissi, al via la rassegna di lettura: domani il primo appuntamento al Frac Al via la rassegna dedicata alla lettura al Museo Frac di Baronissi. Il primo incontro, in programma venerdì 8 ottobre, sarà dedicato alla presentazione del volume "Violenze e fascismo nel napoletano. Il caso di Castellammare di Stabia. Piazza Spartaco (1921 - 2021)" di Antonio Ferrara, redattore di Repubblica Napoli. Con lui dialogheranno Alfonso Conte, docente ...

