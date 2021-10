Violento terremoto a Tokyo | almeno 20 feriti | trasporti interrotti - VIDEO

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono20 icausati dalche ha colpitonella tarda serata di ieri, causando un lungo blocco deicittadini e interruzioni alla fornitura idrica in alcune aree...

Advertising

GazzettaDelSud : ?? VIOLENTO #TERREMOTO | ?? VIDEO ???? | Sono almeno 20 i feriti causati dal violento terremoto che ha colpito #Tokyo… - ticinonews : Violento terremoto a Tokyo, 20 feriti - viagrazie : Violento terremoto scuote il Pakistan: paura e crolli nel Belucistan, almeno 20 morti e centinaia di feriti [FOTO] - InMeteo : Violento terremoto in Pakistan: crollate molte case, tante le vittime - Maryeterngif1 : Tornado e violento temporale a Catania, danni e feriti - MALTEMPO /TERREMOTO IN ITALIA E NEL MONDO… -

Ultime Notizie dalla rete : Violento terremoto

Lo scorso inverno, a seguito deldi magnitudo 6.4, che ha raso al suolo il centro della citta croata di Petrinja, la centrale è stata chiusa per precauzione . L'impianto nucleare ...Sono almeno 20 i feriti causati dalche ha colpito Tokyo nella tarda serata di ieri, provocando un lungo blocco dei trasporti cittadini e interruzioni alla fornitura idrica in alcune aree della capitale, oltre a ...Sono almeno 20 i feriti causati dal violento terremoto che ha colpito Tokyo nella tarda serata di ieri, causando un lungo blocco dei trasporti cittadini e ...Sono più di 30 i feriti causati dal violento terremoto che ha colpito Tokyo nella tarda serata di ieri, causando un lungo blocco dei trasporti cittadini e interruzioni alla fornitura idrica in alcune ...