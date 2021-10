Verissimo, le anticipazioni: gli ospiti della di Silvia Toffanin nell’appuntamento di sabato 9 ottobre (Di venerdì 8 ottobre 2021) Questa settimana Verissimo è pronto ad andare in onda con un solo appuntamento a causa del cambio di programmazione voluto da Canale5 che colpisce direttamente lo show di Silvia Toffanin. L’unico appuntamento è fissato come sempre su Canale5 alle ore 16:30 di sabato 9 ottobre 2021 quando la conduttrice aprirà di nuovo il suo studio agli intensi racconti degli ospiti che andranno a trovarla per raccontarsi a cuore aperto. Tutti gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 9 ottobre su Canale5. Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 9 ottobre 2021 Il programma Verissimo torna su Canale5 con ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Questa settimanaè pronto ad andare in onda con un solo appuntamento a causa del cambio di programmazione voluto da Canale5 che colpisce direttamente lo show di. L’unico appuntamento è fissato come sempre su Canale5 alle ore 16:30 di2021 quando la conduttrice aprirà di nuovo il suo studio agli intensi racconti degliche andranno a trovarla per raccontarsi a cuore aperto. Tutti glidinella puntata in ondasu Canale5. Glidinella puntata di2021 Il programmatorna su Canale5 con ...

Advertising

tuttopuntotv : Anticipazioni Verissimo, puntata di sabato 9 ottobre: ospiti e novità #verissimo - maaparliamodime : QUANDO ESCONO LE ANTICIPAZIONI DI VERISSIMO? C’È UNA GUERRA INTERNA IN CORSO - infoitcultura : Verissimo, anticipazioni domenica 3 ottobre: Gabriel Garko e Francesca Neri tra gli ospiti - zazoomblog : Verissimo gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi domenica 3 ottobre 2021 - #Verissimo #ospiti… - PepayaJones : @ignaechechu @Davethewilliams @Polpetti3 @PazziniValeria Tra i tag di TZ c è una page che ha postato una lista di n… -