Verbali segreti | Brescia chiude l’indagine su Davigo Andrà a processo? L’avvocato non si sbilancia…

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 ottobre 2021) La procura diha chiusosu Piercamillo. L’ex consigliere del Csm è indagato per rivelazione di segreto d’ufficio nelche coinvolge alcuni magistrati milanesi in merito alla inchiesta sulla cosiddetta “Loggia Ungheria”. Loggia Ungheria, chiusa indagine suNel mirino dei giudici la diffusione di alcunisecretati, resi al pm di Milano Paolo Storari (anche lui indagato) dal pluri-indagato avvocato Piero Amara. Iriguardano la presunta esistenza della “Loggia Ungheria”, un’associazione segreta in grado di condizionare nomine in magistratura e in incarichi pubblici. LEGGI ANCHE, così la vecchia volpe di Mani Pulite si difende dalle accuse: mai avuto ie ...