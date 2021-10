Vent’anni dalla Strage di Linate: cosa era successo l’8 ottobre del 2001 (Di venerdì 8 ottobre 2021) ‘Vent’anni sono tanti e non sono niente, spiace constatare che molte persone, soprattutto i giovani, non ricordano più questa tragedia, o non la conoscono essendo nati dopo e purtroppo nessuno li ha mai informati. E’ la più grande dell’aviazione civile del dopoguerra con 118 morti”. A parlare all’Adnkronos è Adele Scarani Pesapane, la presidente del Comitato 8 ottobre che nella Strage di Linate ha perso il marito Maurizio e che di quella “maledetta mattina” ricorda “tutto. Ho alcuni flash ancora nitidissimi”. Nello scontro tra il piccolo Cessna da turismo e un aereo di linea scandinavo persero la vita 114 tra passeggeri e componenti dell’equipaggio e quattro dipendenti della Sea, addetti allo smistamento bagagli, che stavano lavorando all’interno dell’hangar dove l’aereo finì la sua corsa e prese fuoco. Una tragedia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) ‘sono tanti e non sono niente, spiace constatare che molte persone, soprattutto i giovani, non ricordano più questa tragedia, o non la conoscono essendo nati dopo e purtroppo nessuno li ha mai informati. E’ la più grande dell’aviazione civile del dopoguerra con 118 morti”. A parlare all’Adnkronos è Adele Scarani Pesapane, la presidente del Comitato 8che nelladiha perso il marito Maurizio e che di quella “maledetta mattina” ricorda “tutto. Ho alcuni flash ancora nitidissimi”. Nello scontro tra il piccolo Cessna da turismo e un aereo di linea scandinavo persero la vita 114 tra passeggeri e componenti dell’equipaggio e quattro dipendenti della Sea, addetti allo smistamento bagagli, che stavano lavorando all’interno dell’hangar dove l’aereo finì la sua corsa e prese fuoco. Una tragedia ...

Advertising

paolonovelli_to : @stanzaselvaggia In effetti. I collegamenti di Osama Bin Laden dalla grotta vent’anni fa fa al confronto erano 6G - RamaNefru : @PusJordan Va dalla Gruber per vendere e vende da vent'anni perché era un magistrato ammanicato con l'area politico… - infoitinterno : I vent'anni dalla strage di Linate: la ricostruzione del dramma punto per punto - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Vent'anni dalla tragedia di Linate: c'erano anche due vercellesi - vco24news : Vent'anni dalla tragedia di Linate: c'erano anche due vercellesi -

Ultime Notizie dalla rete : Vent’anni dalla In Italia salari fermi da vent’anni. La Cgil: “Riformare la contrattazione” la Repubblica