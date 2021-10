Veneto, Manageritalia: sinergie trasversali e gestione manageriale per far ripartire turismo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nessuno si salva dalla crisi da solo, ma solo un approccio trasversale e sistemico che crea sinergie tra diverse realtà e settori contingenti può intercettare i nuovi bisogni dei turisti che cercano esperienze a 360 gradi. Così il turismo a Venezia, in Veneto e in può uscire da una crisi epocale ce ancora non è finita. Questi i risultati del convengo che si è svolto presso l’aula magna dell’Università Ca’ Foscari ‘La trasformazione del lavoro nel turismo Veneto: le filiere produttive e il ruolo dei manager’ organizzato da Manageritalia Veneto. L’assessore al turismo del Comune di Venezia Simone Venturini ha elogiato l’iniziativa e l’idea di farne un forum annuale: “I nostri imprenditori del turismo, spesso piccole imprese familiari, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nessuno si salva dalla crisi da solo, ma solo un approccio trasversale e sistemico che creatra diverse realtà e settori contingenti può intercettare i nuovi bisogni dei turisti che cercano esperienze a 360 gradi. Così ila Venezia, ine in può uscire da una crisi epocale ce ancora non è finita. Questi i risultati del convengo che si è svolto presso l’aula magna dell’Università Ca’ Foscari ‘La trasformazione del lavoro nel: le filiere produttive e il ruolo dei manager’ organizzato da. L’assessore aldel Comune di Venezia Simone Venturini ha elogiato l’iniziativa e l’idea di farne un forum annuale: “I nostri imprenditori del, spesso piccole imprese familiari, ...

