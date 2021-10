Van Gaal elogia De Ligt | “Vedo miglioramenti E’ risorto dalle tenebre”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il CT dell’Olanda, Louis Van, ha parlato in conferenza stampa, commentando lo stato di forma dei difensori olandesi, parlando anche di De, che dopo un periodo complicato sta dimostrandoanche nella Juventus. Queste le sue parole: “De, ho visto davvero dei. Ho analizzato le ultime partite della Juventus, con Chelsea e Torino mi è piaciuto moltissimo. Mi fa piacere, anche in Nazionale è tornato molto motivato e in forma. Ma ha un concorrente incredibile come Stefan de Vrij, che è stato protagonista in due delle tre precedenti partite”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

