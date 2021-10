Vaccino, restano sempre 3 milioni di over 50 senza una dose. I dati sui 30-40enni: uno su cinque non si è ancora vaccinato (Di venerdì 8 ottobre 2021) La campagna vaccinale prosegue ormai a rilento, fatica ad aggredire quella platea di oltre 8 milioni di persone che ancora non hanno ricevuto alcuna dose del siero anti-Covid. Tra gli over 50 ce ne sono ancora tre milioni (per l’esattezza 2.987.859), secondo l’ultimo report della struttura commissariale: rispetto a una settimana fa, la quota di cittadini con più di 50 anni totalmente scoperti si è abbassata solamente di appena 113mila. In totale, considerando però anche le terze dosi, sono qualcosa più di un milione i vaccini somministrati nell’ultima settimana, per una media di 154.357 al giorno. Il ritmo si è ulteriormente abbassato: da una parte è inevitabile, man mano che cresce la popolazione immunizzata, dall’altra però manca ormai una settimana al 15 ottobre, giorno in cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) La campagna vaccinale prosegue ormai a rilento, fatica ad aggredire quella platea di oltre 8di persone chenon hanno ricevuto alcunadel siero anti-Covid. Tra gli50 ce ne sonotre(per l’esattezza 2.987.859), secondo l’ultimo report della struttura commissariale: rispetto a una settimana fa, la quota di cittadini con più di 50 anni totalmente scoperti si è abbassata solamente di appena 113mila. In totale, considerando però anche le terze dosi, sono qualcosa più di un milione i vaccini somministrati nell’ultima settimana, per una media di 154.357 al giorno. Il ritmo si è ulteriormente abbassato: da una parte è inevitabile, man mano che cresce la popolazione immunizzata, dall’altra però manca ormai una settimana al 15 ottobre, giorno in cui ...

