Vaccino, il ministero della Salute: "Via libera alla terza dose per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il ministero della Salute allarga la platea della popolazione che può ricevere la terza dose del Vaccino contro il Covid: non più solo gli immunodepressi, gli ospiti delle Rsa e gli over 80, ma tutti gli over 60 e tutti i soggetti fragili indipendentemente dalla loro età. La nuova circolare arriva dopo che lunedì l'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, ha concluso che i nuovi richiami possono essere presi in considerazione per le persone dai 18 anni in su, in quanto contribuisce all'aumento della produzione di anticorpi. L'ok dell'Agenzia è arriva prima per Pfizer e poi anche per Moderna.

