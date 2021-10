Vaccino, dramma dopo la seconda dose: aveva solo 13 anni (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una ragazza di 13 anni è morta dopo aver fatto la seconda dose del Vaccino. La causa del decesso ha spiazzato tutti, ecco cosa aveva. Vaccino (AdobeStock)Terribile episodio accaduto a Trepuzzi, in Salento. Una ragazzina di 13 anni dopo aver fatto la seconda dose, è deceduta. Un caso che ha lasciato sbigottiti tutti. Che ha lasciato il paese senza parole. Come sempre, teniamo a precisare di aspettare le dovute indagini per fare tutti i collegamenti del caso. La piccola ragazza è stata colpita da un un malore improvviso e trasportata d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. La notizia della causa del decesso è arrivata dopo l’autopsia del medico legale Alberto ... Leggi su chenews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una ragazza di 13è mortaaver fatto ladel. La causa del decesso ha spiazzato tutti, ecco cosa(AdobeStock)Terribile episodio accaduto a Trepuzzi, in Salento. Una ragazzina di 13aver fatto la, è deceduta. Un caso che ha lasciato sbigottiti tutti. Che ha lasciato il paese senza parole. Come sempre, teniamo a precisare di aspettare le dovute indagini per fare tutti i collegamenti del caso. La piccola ragazza è stata colpita da un un malore improvviso e trasportata d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. La notizia della causa del decesso è arrivatal’autopsia del medico legale Alberto ...

