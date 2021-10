Vaccino Covid, terza dose non per tutti: arrivano indicazioni (Di venerdì 8 ottobre 2021) Vaccini Covid e terza dose, arrivano nuove indicazioni. Lo ha annunciato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Covid della Cabina di regia. “L’orientamento che abbiamo tenuto in Italia è stato quello di offrire” la dose booster di Vaccino anti Covid “agli over 80, gli ospiti delle Rsa e poi agli operatori sanitari a partire dagli over 60, più esposti al rischio. Naturalmente è importante assicurare questa possibilità a tutti gli operatori sanitari per proteggere loro stessi ma anche per proteggere eventuali pazienti fragili con cui possono venire in contatto. E’ possibile che nelle ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Vaccininuove. Lo ha annunciato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggiodella Cabina di regia. “L’orientamento che abbiamo tenuto in Italia è stato quello di offrire” labooster dianti“agli over 80, gli ospiti delle Rsa e poi agli operatori sanitari a partire dagli over 60, più esposti al rischio. Naturalmente è importante assicurare questa possibilità agli operatori sanitari per proteggere loro stessi ma anche per proteggere eventuali pazienti fragili con cui possono venire in contatto. E’ possibile che nelle ...

