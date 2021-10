Vaccino Covid, terza dose non per tutti: arrivano indicazioni (Di venerdì 8 ottobre 2021) Vaccini Covid e terza dose, arrivano nuove indicazioni. Lo ha annunciato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Covid della Cabina di regia. “L’orientamento che abbiamo tenuto in Italia è stato quello di offrire” la dose booster di Vaccino anti Covid “agli over 80, gli ospiti delle Rsa e poi agli operatori sanitari a partire dagli over 60, più esposti al rischio. Naturalmente è importante assicurare questa possibilità a tutti gli operatori sanitari per proteggere loro stessi ma anche per proteggere eventuali pazienti fragili con cui possono venire in contatto. E’ possibile che ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) Vaccininuove. Lo ha annunciato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggiodella Cabina di regia. “L’orientamento che abbiamo tenuto in Italia è stato quello di offrire” labooster dianti“agli over 80, gli ospiti delle Rsa e poi agli operatori sanitari a partire dagli over 60, più esposti al rischio. Naturalmente è importante assicurare questa possibilità agli operatori sanitari per proteggere loro stessi ma anche per proteggere eventuali pazienti fragili con cui possono venire in contatto. E’ possibile che ...

