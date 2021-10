Vaccino Covid | Pfizer chiesta l’autorizzazione in USA per i bambini 5 -11 anni

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 8 ottobre 2021) La casa farmaceuticaha chiestoalper idai 5 agli 11alla FDA (Food and Drug Administration) negli USA. Come specificato dalla NBCNews,ha dichiarato: Con i nuovi casi neinegli Stati Uniti che continuano ad essere di alto livello, questa presentazione è un passo importante nel nostro sforzo continuo contro il #19. Ci impegniamo a lavorare con la FDA con l’obiettivo finale di aiutare a proteggere ida questa grave minaccia per la salute pubblica.ha chiestoin USA per idai 5 agli 11 ...