Vaccino, cosa ci insegna il caso Israele: ora sono indispensabili anche le cure contro il virus (Di venerdì 8 ottobre 2021) Quanto sta accadendo nella fenomenologia virale è letteralmente incredibile. Abbiamo un caso stupefacente, in Israele, aumentano i vaccinati, crescono i contagi; sia in Inghilterra sia in Israele è dimostrato che i vaccini perdono efficacia quanto più ne vengono somministrati. sono “dati” non parole, fatti, accertabili, accertati. Il caso Israele Un focolaio importante all’ospedale di Israele. È accaduto nonostante l’uso delle mascherine e dei vaccini contro il coronavirus. Il caso del Meir Medical Center secondo lo studio pubblicato dall’Eurosurveillance, la rivista europea sulla sorveglianza, l’epidemiologia, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive, è emblematico. Tutto è accaduto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Quanto sta accadendo nella fenomenologia virale è letteralmente incredibile. Abbiamo unstupefacente, in, aumentano i vaccinati, crescono i contagi; sia in Inghilterra sia inè dimostrato che i vaccini perdono efficacia quanto più ne vengono somministrati.“dati” non parole, fatti, accertabili, accertati. IlUn focolaio importante all’ospedale di. È accaduto nonostante l’uso delle mascherine e dei vacciniil corona. Ildel Meir Medical Center secondo lo studio pubblicato dall’Eurosurveillance, la rivista europea sulla sorveglianza, l’epidemiologia, la prevenzione e illlo delle malattie infettive, è emblematico. Tutto è accaduto ...

Advertising

LucaBizzarri : Chissà le mamme preoccupate del Kenya, quando leggeranno il bugiardino del vaccino contro la malaria e non sapranno cosa c’è dentro. - RobertoBurioni : Penso che sia corretto continuare a informare le persone, ma temo che chi non si è ancora vaccinato - con un virus… - CrFiori : RT @LucaBizzarri: Chissà le mamme preoccupate del Kenya, quando leggeranno il bugiardino del vaccino contro la malaria e non sapranno cosa… - OrianaCerbone : RT @StefanoBerto83: La povera 13enne sulle news è morta per la cardiopatia congenita e non per il vaccino. A confermarlo l’autopsia. Condi… - SecolodItalia1 : Vaccino, cosa ci insegna il caso Israele: ora sono indispensabili anche le cure contro il virus… -