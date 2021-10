Vaccino contro la malaria, tutto quello che c’è da sapere su Mosquirix (e sulla malattia) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Per capire la malaria, la sua gravità e le sue dimensioni, occorre necessariamente partire dai numeri: secondo il World Malaria Report 2020 dell’Organizzazione mondiale della sanità, i casi annuali stimati sono 229 milioni in 87 paesi in cui la malattia causata da protozoi parassiti del genere Plasmodium è endemica. I decessi sono 409mila e colpiscono soprattutto i bambini: i più piccoli sono il 67% delle vittime, circa 274mila l’anno. Il 94% dei casi (215 milioni) e il 95% dei casi si verifica in Africa subsahariana. La metà delle vittime, che si infettano attraverso le punture delle zanzare femmine infette del genere Anopheles, si conta in soli sei paesi: Nigeria (23%), Congo, Tanzania, Burkina Faso, Mozambico e Niger. Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 ottobre 2021) Per capire la malaria, la sua gravità e le sue dimensioni, occorre necessariamente partire dai numeri: secondo il World Malaria Report 2020 dell’Organizzazione mondiale della sanità, i casi annuali stimati sono 229 milioni in 87 paesi in cui la malattia causata da protozoi parassiti del genere Plasmodium è endemica. I decessi sono 409mila e colpiscono soprattutto i bambini: i più piccoli sono il 67% delle vittime, circa 274mila l’anno. Il 94% dei casi (215 milioni) e il 95% dei casi si verifica in Africa subsahariana. La metà delle vittime, che si infettano attraverso le punture delle zanzare femmine infette del genere Anopheles, si conta in soli sei paesi: Nigeria (23%), Congo, Tanzania, Burkina Faso, Mozambico e Niger.

LucaBizzarri : Chissà le mamme preoccupate del Kenya, quando leggeranno il bugiardino del vaccino contro la malaria e non sapranno cosa c’è dentro. - robersperanza : L'Oms ha approvato un vaccino contro la malaria che potrà salvare un grande numero di bambini soprattutto nei paesi… - riotta : Il primo vaccino contro la malaria. Grande notizia - EnricoBuono : RT @real_fabristol: Oh che ce ne fosse uno dei difensori degli immigrati clandestini che abbia detto 'ma come farà Abdul che non ha smartph… - OSStefano : RT @LucaBizzarri: Chissà le mamme preoccupate del Kenya, quando leggeranno il bugiardino del vaccino contro la malaria e non sapranno cosa… -