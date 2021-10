Vaccino antinfluenzale 2021, da quando: le date regione per regione (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si avvicina l'inverno e con esso l' influenza , la regina dei malanni stagionali. Lo scorso inverno è passata in secondo piano rispetto al Covid , le cui misure di contenimento ne hanno praticamente ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si avvicina l'inverno e con esso l' influenza , la regina dei malanni stagionali. Lo scorso inverno è passata in secondo piano rispetto al Covid , le cui misure di contenimento ne hanno praticamente ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera alla somministrazione concomitante del vaccino Covid-19 e del vaccino antinfluenzale. #ANSA - dessere88 : RT @Winches73529523: ??TU OBBEDISCI PERCHE' FINISCA MA E' PROPRIO PERCHE' OBBEDISCI CHE NON FINIRA' MAI THE??EXPOSE 'Fauci e altri discuton… - infoitsalute : Le categorie interessate dalla terza dose del vaccino anti Covid possono chiedere di fare anche quello antinfluenza… - lucafregona : In Alto Adige dal 20 ottobre disponibile il vaccino antinfluenzale. Possibile l'abbinata con quello anti Covid… - ilmetropolitan : #Vaccino. In #Lombardia 2.082 iniezioni congiunte #anticovid-antinfluenzale -- -