(Di venerdì 8 ottobre 2021)quasi 3 milioni - per l'esattezza 2.987.859 - gli over 50 che, in Italia, nonancora ricevuto neanche una dose di. È quanto emerge dal report settimanale del commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo sulla campagna. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Vaccino antiCovid, sono oltre il 60% gli adolescenti che hanno completo il ciclo vaccinale. Tutti i dati - AndPaoMo : RT @nonsonpago1: “Primo vaccino contro la #malaria approvato dall’OMS” “Oh, noi siamo pronti. Ci fate prima il #vaccinoantimalaria o que… - andreagenco3 : RT @nonsonpago1: “Primo vaccino contro la #malaria approvato dall’OMS” “Oh, noi siamo pronti. Ci fate prima il #vaccinoantimalaria o que… - MarcelloArresto : RT @nonsonpago1: “Primo vaccino contro la #malaria approvato dall’OMS” “Oh, noi siamo pronti. Ci fate prima il #vaccinoantimalaria o que… - gualdi_gianni : RT @nonsonpago1: “Primo vaccino contro la #malaria approvato dall’OMS” “Oh, noi siamo pronti. Ci fate prima il #vaccinoantimalaria o que… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino antiCovid

Gazzetta di Parma

Sono 5.876.139 le dosi disomministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 del 7 ottobre 2021 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l' 85.5% di quelle ......ma è anche la prima in Italia a essere partita nella somministrazione di antinfluenzale e... L'efficacia delè infatti basata su altri dati e non esiste un esame semplice che possa ...Il Covid ha influito sulla somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate. Oltre alla chiusura dei centri vaccinali, soprattutto nei primi mesi di lockdown, a giocare un ruolo importa ...Sembra essere sempre più vicina la riaperture delle discoteche. «Dopo due anni si respira, ma non dimentichiamo quanti hanno chiuso e a quanti dipendenti non ...