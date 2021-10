Vaccino, al via a Palermo le terze dosi per il personale sanitario (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ha preso il via alla Fiera del Mediterraneo di Palermo la somministrazione delle terze dosi di Vaccino contro il Covid-19 al personale sanitario. “La Regione recependo le indicazioni di Figliuolo ha dato dei criteri per vaccinare il personale sanitario”, spiega il commissario all’emergenza Covid della Città metropolitanadi Palermo, Renato Costa. bil/vbo/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ha preso il via alla Fiera del Mediterraneo dila somministrazione delledicontro il Covid-19 al. “La Regione recependo le indicazioni di Figliuolo ha dato dei criteri per vaccinare il”, spiega il commissario all’emergenza Covid della Città metropolitanadi, Renato Costa. bil/vbo/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

ilriformista : Di #malaria muoiono ogni anno più di 260mila bambini africani di età inferiore ai cinque anni - Cuamm : È un “momento storico”: la notizia del via libera di @WHO all’uso del #vaccino contro la #malaria nei bambini ci em… - MediasetTgcom24 : Covid, nel Lazio al via terza dose vaccino per operatori sanitari #covid - CorriereCitta : Vaccino, al via a Palermo le terze dosi per il personale sanitario - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Vaccino, al via a Palermo le terze dosi per il personale sanitario - -