Vaccini | il report di Figliuolo | restano 8 | 4 milioni senza dose Tra gli over 50 sono ancora 3 milioni – I dati

(Di venerdì 8 ottobre 2021)8.393.051 gli italiani (12) che non hanno ricevuto alcunadi vaccino anti-Covid.gli scettici, gli indecisi, i No vax: si tratta del 15,54 per cento della popolazione vaccinabile. A metterlo nero su bianco è ilsettimanale della struttura commissariale del generale Francesco Paolo. Nello specifico,2.987.859 gli ultracinquantenni, 3.996.994 quelli nella fascia di età 20-49 e 1.408.268 in quella 12-19 anni. La fascia dei 40-49 anni è quella in cui è più alto il numero di italiani che non siimmunizzati dal virus:1.702.924, il 19,38 per cento. Tra gli50, invece, la fascia più indietro è quella tra i 50 e i 59 anni: 1.435.196 italiani ...

E' quanto emerge dalsettimanale della struttura del Commissario Francesco Figliuolo. Di ... Tutto ciò è possibile prima di tutto grazie aie ai comportamenti corretti delle persone. ...Il tasso di ospedalizzazione in 7 sette giorni è dello 0,9 per chi ha completato il ciclo dei, e del 6,4 per i non vaccinati. Sono 47 i ricoverati per covid negli ospedali della provincia, la ...Sono ancora 8.393.051 gli italiani over 12 che non hanno ricevuto alcuna dose del vaccino anti-Covid. Si tratta del 15,54% della popolazione vaccinabile. E’ quanto emerge dal report settimanale della ...Uno studio pubblicato su The New England Journal of Medicine ha analizzato le evidenze per diagnosi di miocardite dopo la somministrazione del vaccino mRNA In Israele tra più di 2,5 milioni di vaccina ...