Vaccini: Giappone, nuova fornitura 120 milioni dosi Pfizer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il ministero della Salute Giapponese ha firmato un contratto con la casa farmaceutica Pfizer per la fornitura aggiuntiva di 120 milioni di Vaccini anti Covid, a partire da gennaio. Lo ha detto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il ministero della Salutese ha firmato un contratto con la casa farmaceuticaper laaggiuntiva di 120dianti Covid, a partire da gennaio. Lo ha detto il ...

