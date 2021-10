Vaccini e alterazioni del ciclo mestruale: 30mila casi in Gb. Gli Usa commissionano nuove ricerche (Di venerdì 8 ottobre 2021) La prima testata autorevole a segnalare il problema è stata la Bbc, in un lungo servizio del 16 settembre. Ha riferito di 30mila segnalazioni di donne britanniche che hanno avuto anomalie nel ciclo mestruale dopo i Vaccini. Sia Vaccini con mRNA che con adenovirus. Pochi giorni fa, anche il Dipartimento della Salute Usa è intervenuto ufficialmente sulla questione. Dal 5 ottobre è infatti disponibile una pagina web per aggiornare (e tranquillizzare) le migliaia di donne americane, preoccupate dal cambiamenti del ciclo mestruale dopo i Vaccini COVID-19. «Alcune donne hanno riportato cambiamenti nelle loro mestruazioni dopo aver ricevuto il vaccino COVID-19, inclusi cambiamenti nella durata, nel flusso e nei sintomi di accompagnamento come il dolore», si ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) La prima testata autorevole a segnalare il problema è stata la Bbc, in un lungo servizio del 16 settembre. Ha riferito disegnalazioni di donne britanniche che hanno avuto anomalie neldopo i. Siacon mRNA che con adenovirus. Pochi giorni fa, anche il Dipartimento della Salute Usa è intervenuto ufficialmente sulla questione. Dal 5 ottobre è infatti disponibile una pagina web per aggiornare (e tranquillizzare) le migliaia di donne americane, preoccupate dal cambiamenti deldopo iCOVID-19. «Alcune donne hanno riportato cambiamenti nelle loro mestruazioni dopo aver ricevuto il vaccino COVID-19, inclusi cambiamenti nella durata, nel flusso e nei sintomi di accompagnamento come il dolore», si ...

Advertising

J0k3r_Unlimited : RT @SecolodItalia1: Vaccini e alterazioni del ciclo mestruale: 30mila casi in Gb. Gli Usa commissionano nuove ricerche - SecolodItalia1 : Vaccini e alterazioni del ciclo mestruale: 30mila casi in Gb. Gli Usa commissionano nuove ricerche… - Mariusmaior1 : Cioè uno che ha una emorragia polmonare viene dichiarato morto x arresto cardiaco? E come fanno ad escludere il ne… -