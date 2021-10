Vaccini covid, Di Maio: “45 milioni dosi all’Africa entro 2021” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Riguardo l’Africa “l’Italia ha contribuito a mobilitare l’impegno politico e finanziario necessario per la risposta al covid-19, attraverso l’Act Accelerator e la Covax Facility, e per garantire accesso equo agli aiuti sanitari. Abbiamo finanziato la Facility con 345 milioni di euro e doneremo 45 milioni di dosi di Vaccini entro l’anno corrente”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, all’evento ‘Incontri con l’Africa’, terza edizione della conferenza ministeriale Italia-Africa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) Riguardo l’Africa “l’Italia ha contribuito a mobilitare l’impegno politico e finanziario necessario per la risposta al-19, attraverso l’Act Accelerator e la Covax Facility, e per garantire accesso equo agli aiuti sanitari. Abbiamo finanziato la Facility con 345di euro e doneremo 45didil’anno corrente”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di, all’evento ‘Incontri con l’Africa’, terza edizione della conferenza ministeriale Italia-Africa. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Corriere : Come il Covid può diffondersi in ospedale (anche con vaccini e mascherine): il focolaio in Israele - MediasetTgcom24 : Covid, Iss: 'Dopo 7 mesi vaccini mRna non perdono efficacia' #covid - Corriere : Il Covid può diffondersi in ospedale (anche con mascherine e vaccini): il focolaio i... - LaStampa : Mattarella: “Serve un’equa distribuzione dei vaccini nel mondo nella lotta al Covid” - lauragay19 : RT @laperlaneranera: Censura? La Proteina Spike si lega alle nostre cellule del Sangue L'Ossido di Grafene inizia a costruire una struttura… -