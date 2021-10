Vaccinazioni | semaforo vedere dal Ministero per la terza dose | ecco a chi toccherà

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni semaforo

Gazzetta del Sud

Terza dose per tutti i 'fragili' e per gli over 60 . Lo stabilisce una circolare del ministero della Salute che avvia così la somministrazione del 'booster' per queste fasce di popolazione. "Alla luce ...... cosa che quest'anno per via del sistema adelle regioni non c'è stata. In ogni caso, ... dell' effetto - fiducia determinato dallee del fatto che le curve al momento paiano sotto ...Terza dose per tutti i 'fragili' e per gli over 60. Lo stabilisce una circolare del ministero della Salute che avvia così la somministrazione del 'booster' per queste fasce di popolazione. «Alla luce ...Porte aperte in tutti i 16 centri vaccinali dell’Asp di Palermo alla somministrazione della terza dose (dose addizionale e dose booster) agli aventi diritto. Basterà presentarsi muniti di tessera sani ...