Vaccinazioni antinfluenzali | la Campania è la prima Regione a partire

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Laè lacon la campagna per le: la soddisfazione del presidente De Luca. Laè lacon la campagna di(via social)In queste ore, attraverso i profili ufficiali della, laha reso noto unto a livello nazionale. Il nostro territorio, infatti, ha già avviato la campagna di vaccinazione antinfluenzale. In un post pubblicato sui social, Vincenzo De Luca si è detto soddisfatto del risultato del lavoro svolto nel corso di questi mesi. “La ...

CorriereCitta : Coronavirus, salgono a 300 i casi positivi. Nel Lazio sono iniziate le vaccinazioni antinfluenzali

Coronavirus: D'Amato, "Oggi nel Lazio su 10.038 tamponi molecolari e 12.478 tamponi antigenici per un totale di 22.516 tamponi, si registrano 300 nuovi casi positivi (+55), 2 i decessi ( - 1), 362 i ...A Collegno leanti Covid19 proseguiranno al poliambulatorio di Villa Rosa, sempre ... Avevamo già rodato la struttura con i vaccininell'inverno scorso limitatamente agli ...In totale in Lombardia quindi, all'esordio del 'doppio vaccino', le dosi somministrate sono state 2.082. Salute. In totale in Lombardia all'esordio del 'doppio vaccino', le dosi somministrate sono sta ...– Sono 2.082 le vaccinazioni anti-covid e antinfluenzali somministrate fino ad oggi in Lombardia, da quando la Regione ha introdotto la possibilità di avere l’iniezione congiunta per immunocompromessi ...