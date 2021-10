Uscirà l’11 novembre il nuovo film di Silvio Soldini “3 19” con Kasia Smutniak

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Vision Distribution e Lumière & Co. presentano 3 / 19 undicon, Francesco Colella, Caterina Forza, Paolo Mazzarelli, Martina De Santis, Antonio Zavatteri e con Anna Ferzetti, Arianna Scommegna e con Giuseppe Cederna La vita di Camilla, avvocatessa di successo con una figlia ormai grande, viene sconvolta in una notte di pioggia a Milano. Un incidente stradale, di cui forse è responsabile, causa la morte di un ragazzo e la coinvolge in un’indagine che la porterà molto lontana dai luoghi e dai paesaggi che è abituata a frequentare. Al suo fianco in questo percorso misterioso e incerto, c’è Bruno, direttore dell’obitorio, con cui Camilla – mentre cerca di ricostruire l’identità di un estraneo – scopre sé stessa. 3/19 Soggetto e sceneggiatura Doriana Leondeff, ...