Usa | prime condanne per ammissioni all’Università comprate per figli di famiglie benestanti

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono arrivate lenel processo per lo scandalo delleal college negli Stati Uniti. Due padrisono stati infatti condannati per corruzione. È stata una giuria federale di Boston a emettere il provvedimento contro un ex dirigente del casinò Gamal Aziz e il fondatore di una società di private equity John Wilson. Entrambi sono risultati colpevoli di accuse di frode e corruzione legate al pagamento di centinaia di migliaia di dollari per garantire posti di ammissione per i loro. I genitori condannati sono solo due tra le 57 persone accusate di un subdolo schema in cui ricchi genitori hanno cospirato con il consulente per l’ammissione al college della California William “Rick” Singer per garantire in modo fraudolento il collocamento...