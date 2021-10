Usa: Mike Tyson, 'costretto a vaccinarmi per lavorare' (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Sono stato costretto a fare il vaccino". A parlare è Mike Tyson il quale in un'intervista a Usa Today ha detto di non aver avuto scelta e ha dovuto cedere. La leggenda della boxe ha detto che ha dovuto vaccinarsi in modo da poter viaggiare e continuare a lavorare. "Non l'ho fatto volentieri - ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Sono statoa fare il vaccino". A parlare èil quale in un'intervista a Usa Today ha detto di non aver avuto scelta e ha dovuto cedere. La leggenda della boxe ha detto che ha dovuto vaccinarsi in modo da poter viaggiare e continuare a. "Non l'ho fatto volentieri - ha ...

"Sono stato costretto a fare il vaccino". A parlare è Mike Tyson il quale in un'intervista a Usa Today ha detto di non aver avuto scelta e ha dovuto cedere. La leggenda della boxe ha detto che ha dovuto vaccinarsi in modo da poter viaggiare e continuare a lavorare. "Non l'ho fatto volentieri - ha ...