Usa: Biden evita default, i repubblicani propongono e approvano misura temporanea (Di venerdì 8 ottobre 2021) Come al solito le destre dimostrano molto più senso di responsabilità e dello Stato delle sinistre. Mentre Biden sperpera e poi accusa Trump, i senatori repubblicani propongono accordo che evita disastro nazionale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Come al solito le destre dimostrano molto più senso di responsabilità e dello Stato delle sinistre. Mentresperpera e poi accusa Trump, i senatoriaccordo chedisastro nazionale L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Usa Biden Accordo al Congresso sul Debt Ceiling, sollievo sui mercati Si è parlato anche del meeting tra Xi e Biden entro la fine dell'anno. Ma mi pare flebile come ... Tra ll'altro Dow jones riporta che truppe speciali USA sono state dislocate segretamente a Taiwan per ...

La Cia al lavoro sulla minaccia cinese. Nasce un dipartimento anti - Pechino ... completamente intrecciata con quella degli Usa e degli alleati occidentali. Proprio come accadde ... La Cina è in cima alla lista delle preoccupazioni degli 007 di Biden, complice l'ondata di attacchi ...

Perché l'ambiguità di Biden sulla Cina è arrivata ai titoli di coda L’ambiguità strategica Usa su Taiwan. Fin qui, gli Stati Uniti sapevano di essere tecnologicamente e militarmente più avanzati rispetto alla Cina. Effetto boomerang. Gli Stati Uniti sono arrivati a un ...

