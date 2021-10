Usa, Biden: "Creati 5 milioni posti di lavoro in 8 mesi, trend solido" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Commentando i dati di settembre sull'occupazione americana, frenata dal virus, Joe Biden ha osservato che comunque in otto mesi sono stati Creati 5 milioni di posti di lavoro e che il trend resta '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 ottobre 2021) Commentando i dati di settembre sull'occupazione americana, frenata dal virus, Joeha osservato che comunque in ottosono statididie che ilresta '...

Advertising

SkyTG24 : Covid Usa, Biden: 'I non vaccinati mettono a rischio l'economia' - fattoquotidiano : L'ANNIVERSARIO Sono trascorsi tre anni esatti dal barbaro omicidio del giornalista dissidente saudita Jamal Khashog… - MediasetTgcom24 : Usa, Biden: 'Creati 5 milioni posti di lavoro in 8 mesi, trend solido' #Biden - rtl1025 : ???? Commentando i deludenti dati di settembre sull'#occupazione, frenata dal #virus, Joe #Biden ha osservato che com… - malinca73 : RT @SkyTG24: Covid Usa, Biden: 'I non vaccinati mettono a rischio l'economia' -