Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Ida Smaschera Marika! (Di venerdì 8 ottobre 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Ida ascolta una telefonata tra Marika e la madre e svela la sua strategia, Smascherandola. Intanto Roberta si avvicina molto al corteggiatore Luca… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, c’è stato un durissimo ed inaspettato scontro tra Ida e Marika. La Platano ha ascoltato una telefonata che ha visto protagonista l’altra dama, e così ha raccontato dei retroscena imprevisti. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Ida svela la verità su Marika! La Puntata si apre con Armando che ha provato ad iniziare una conoscenza con Jessica. ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 8 ottobre 2021)di: Ida ascolta una telefonata tra Marika e la madre e svela la sua strategia,ndola. Intanto Roberta si avvicina molto al corteggiatore Luca… Nellaquotidiana di, c’è stato un durissimo ed inaspettato scontro tra Ida e Marika. La Platano ha ascoltato una telefonata che ha visto protagonista l’altra dama, e così ha raccontato dei retroscena imprevisti. Ecco che cosa è successo nelladidi: Ida svela la verità suLasi apre con Armando che ha provato ad iniziare una conoscenza con Jessica. ...

