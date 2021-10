Uomini e Donne oggi 8 ottobre 2021, anticipazioni prossima puntata: ultime novità Gemma Galgani (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Dopo la rottura della storia tra Ida e Marcello e la polemica su Isabella, che vorrebbe ‘affidarsi’ a un uomo (a quanto pare anche dal punto di vista economico) tra opinioni divergenti in studio, oggi ritorna Uomini e Donne: cosa succederà? Verrà dato spazio ai giovani tronisti? O si continuerà con il Trono Over? Uomini e Donne, anticipazioni 8 ottobre: le ultime news su Gemma Galgani La puntata di oggi potrebbe avere come protagonista al centro dello studio, (di nuovo), la dama Gemma Galgani, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ultimo appuntamento della settimana con, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Dopo la rottura della storia tra Ida e Marcello e la polemica su Isabella, che vorrebbe ‘affidarsi’ a un uomo (a quanto pare anche dal punto di vista economico) tra opinioni divergenti in studio,ritorna: cosa succederà? Verrà dato spazio ai giovani tronisti? O si continuerà con il Trono Over?: lenews suLadipotrebbe avere come protagonista al centro dello studio, (di nuovo), la dama, che ...

