Uomini e Donne e Amici cambia: nuovo orario e giorno su Canale 5 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Uomini e Donne e Amici, due programmi di Maria De Filippi, si vedranno cambiare l’orario di messa in onda su Canale 5 a causa del match della nazionale di calcio italiana. La finale per il terzo e quarto posto della Nations League costringe Mediaset a cambiare i suoi programmi. Roberto Mancini batte 2 a 0 Maria De Filippi: potrebbe essere questo il titolo di qualche giornale, ma cosa è successo? E’ notizia di ieri che il palinsesto di Canale 5 subirà un piccolo stravolgimento: Mediaset ha annunciato ufficialmente che domenica 10 ottobre, vista la finale per il terzo e quarto posto della Nations League, due programmi di punta della rete ammiraglia dovranno slittare d’orario. Stiamo parlando di Amici, che andrà in onda ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 8 ottobre 2021), due programmi di Maria De Filippi, si vedrannore l’di messa in onda su5 a causa del match della nazionale di calcio italiana. La finale per il terzo e quarto posto della Nations League costringe Mediaset are i suoi programmi. Roberto Mancini batte 2 a 0 Maria De Filippi: potrebbe essere questo il titolo di qualche giornale, ma cosa è successo? E’ notizia di ieri che il palinsesto di5 subirà un piccolo stravolgimento: Mediaset ha annunciato ufficialmente che domenica 10 ottobre, vista la finale per il terzo e quarto posto della Nations League, due programmi di punta della rete ammiraglia dovranno slittare d’. Stiamo parlando di, che andrà in onda ...

