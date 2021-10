Uomini e Donne anticipazioni 8 ottobre: gli intrecci amorosi e le incomprensioni del trono classico (Di venerdì 8 ottobre 2021) In ogni puntata di Uomini e Donne le storie dei protagonisti del trono over si mescolano a quelle del trono classico. Le novità presentate ai telespettatori sono, quindi, numerose. Gemma Galgani ha recentemente sorpreso tutti chiudendo bruscamente la conoscenza con Pierluigi. Ma, nel corso della stessa puntata, la Dama torinese ha già messo gli occhi addosso a un altro Cavaliere, più giovane. Anche Ida Platano è tornata protagonista nel dating show, dopo la fine della relazione con Riccardo Guarnieri. La Dama ha trovato in Marcello delle nuove emozioni. Ma la storia è naufragata in malo modo. Ida Platano e Marcello si sono, infatti, duramente attaccati nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne. Tra i giovani protagonisti del trono ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) In ogni puntata dile storie dei protagonisti delover si mescolano a quelle del. Le novità presentate ai telespettatori sono, quindi, numerose. Gemma Galgani ha recentemente sorpreso tutti chiudendo bruscamente la conoscenza con Pierluigi. Ma, nel corso della stessa puntata, la Dama torinese ha già messo gli occhi addosso a un altro Cavaliere, più giovane. Anche Ida Platano è tornata protagonista nel dating show, dopo la fine della relazione con Riccardo Guarnieri. La Dama ha trovato in Marcello delle nuove emozioni. Ma la storia è naufragata in malo modo. Ida Platano e Marcello si sono, infatti, duramente attaccati nel corso dell’ultima puntata di. Tra i giovani protagonisti del...

