Under 21, Bosnia-Italia 1-2: Tonali protagonista con due gli assist (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sandro Tonali protagonista non solo nel Milan. Il capitano dell'Italia Under 21 favorisce la vittoria dei suoi con due preziosi assist Leggi su pianetamilan (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sandronon solo nel Milan. Il capitano dell'21 favorisce la vittoria dei suoi con due preziosi

Advertising

Eurosport_IT : Vittoria tanto preziosa quanto sofferta: 2-1 degli azzurrini under 21 alla Bosnia! ??????? #BosniaItalia #U21Euro - SkySport : BOSNIA-ITALIA 1-2 Risultato finale ? ? #Okoli (19') ? #Vignato (27') ? #Barisic (80') ? ? - sportmediaset : #Under21: due assist di Tonali e l’Italia passa in Bosnia. #SportMediaset - teladoiotokyo : Italia Under 21 ? Calafiori in campo per 67 minuti nella sfida contro la Bosnia: L?Italia Under 21 di Paolo Nicolat… - PianetaMilan : #Under21, #BosniaItalia 1-2: #Tonali protagonista con due gli assist -