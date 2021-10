Una vita torna domenica su Canale 5: Felipe va a Cuba per cercare Santiago, Laura licenziata (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cambio di programmazione per domenica 10 ottobre 2021 e su Canale 5 andranno in onda al posto di Amici e Verissimo le soap più amate della rete. Con le nostre anticipazioni di Una vita vi raccontiamo quindi tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap spagnola. Siamo giunti ormai all’episodio 1259 ( seconda parte) di Acacias 38 e stiamo per capire che cosa succederà tra Laura e Felipe ma anche tra Genoveva e Velasco. E poi che cosa ne sarà di Felicia dopo il malore che ha avuto in seguito alla discussione con Camino? Come avrete visto negli ultimi episodi della soap, alla fine Felipe sembra aver preso la sua decisione: pensa di lasciare per sempre Acacias 38. Ne ha parlato con Ramon e con Liberto e ormai non pensa di cambiare idea… Mendez è stato trasferito ad altro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cambio di programmazione per10 ottobre 2021 e su5 andranno in onda al posto di Amici e Verissimo le soap più amate della rete. Con le nostre anticipazioni di Unavi raccontiamo quindi tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap spagnola. Siamo giunti ormai all’episodio 1259 ( seconda parte) di Acacias 38 e stiamo per capire che cosa succederà trama anche tra Genoveva e Velasco. E poi che cosa ne sarà di Felicia dopo il malore che ha avuto in seguito alla discussione con Camino? Come avrete visto negli ultimi episodi della soap, alla finesembra aver preso la sua decisione: pensa di lasciare per sempre Acacias 38. Ne ha parlato con Ramon e con Liberto e ormai non pensa di cambiare idea… Mendez è stato trasferito ad altro ...

