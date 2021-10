Una Vita anticipazioni: una misteriosa scomparsa, panico ad Acacias (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una Vita anticipazioni al 17 ottobre: tutto quello che succederà nella prossima settimana ad Acacias: una misteriosa scomparsa genera panico La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 8 ottobre 2021) Unaal 17 ottobre: tutto quello che succederà nella prossima settimana ad: unageneraLa serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di, situato in una città indefinita, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

